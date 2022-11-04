Ольховский считает теннисистку Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной

В матче между француженкой и россиянкой определится полуфиналистка Итогового турнира WTA

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Француженка Каролин Гарсия является фаворитом в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против россиянки Дарьи Касаткиной. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Соревнования проходят в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас). В пятницу Касаткина победила американку Кори Гауфф в игре второго тура. В следующем матче она встретится с Гарсией, победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований вместе с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

"Дарья молодец, что победила. Я говорил до турнира, что, если она выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует ее обыграть. Если она выйдет в полуфинал, это будет очень здорово", - сказал Ольховский.

Также он прокомментировал выступления россиянки Вероники Кудерметовой, которая вместе с бельгийкой Элизе Мертенс одержала две победы в двух матчах в парном разряде турнира. "Я считаю, что они одна из ведущих пар мира, поэтому от них можно ждать любого результата, вплоть до победы", - отметил собеседник агентства.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.