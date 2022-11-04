В Архангельской области начали готовиться к лыжному турниру "Чемпионские высоты"

Соревнования должны пройти с 23 февраля по 5 марта 2023 года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноября. /ТАСС/. Турнир "Чемпионские высоты" по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 5 марта 2023 года в центре "Малиновка" в Устьянском районе Архангельской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

"Лучшие лыжники мира, а это, конечно, россияне, соберутся на соревнования, альтернативные чемпионату мира, у нас, в Архангельской области. В апреле с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе договорились, что сделаем наш центр лыжного спорта в Малиновке местом проведения больших соревнований. Вчера Елена Валерьевна заявила, что турнир "Чемпионские высоты" пройдет в Архангельской области в то же время, когда и чемпионат мира, - с 23 февраля по 5 марта 2023 года", - написал Цыбульский.

Цибульский добавил, что в области начали подготовку и ждут олимпийцев, "для которых Малиновка уже стала вторым домом".

Изначально турнир "Чемпионские высоты" должен был пройти в Сочи с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В эти даты пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.