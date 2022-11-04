"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

В пятницу красно-белые дома со счетом 1:3 проиграли китайскому "Кульлунь Ред Стар"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в пятницу со счетом 1:3 проиграл китайскому "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Фрэм (43-я минута), Тай Шульц (49), Брэндон Ип (50). У "Спартака" отличился Илья Талалуев (40).

Подопечные Бориса Миронова потерпели четвертое поражение подряд, ранее красно-белые проиграли омскому "Авангарду" (2:4), петербургскому СКА (4:6) и новосибирской "Сибири" (3:4).

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах. Подопечные Грега Айэленда занимают девятую строчку в таблице с 23 очками после 28 игр.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 7 ноября, "Куньлунь Ред Стар" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 26 19 3 2 1 0 1 96-45 49 2 ЦСКА 25 14 2 1 1 3 4 80-55 38 3 Динамо М 26 13 1 2 4 0 6 68-50 36 4 Локомотив 25 14 1 1 2 1 6 64-50 35 5 Торпедо 25 12 1 2 0 1 9 69-55 31 6 Витязь 25 7 2 2 5 1 8 60-60 28 7 Спартак 27 8 2 1 1 4 11 51-71 27 8 Динамо Мн 26 7 2 2 1 3 11 65-72 26 9 Куньлунь РС 28 7 2 1 2 1 15 62-80 23 10 Северсталь 25 6 1 2 4 1 11 68-77 23 11 Сочи 23 3 0 0 0 3 17 44-81 9