4 ноября, 12:26
КХЛ

"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

В пятницу красно-белые дома со счетом 1:3 проиграли китайскому "Кульлунь Ред Стар"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в пятницу со счетом 1:3 проиграл китайскому "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Фрэм (43-я минута), Тай Шульц (49), Брэндон Ип (50). У "Спартака" отличился Илья Талалуев (40).

Подопечные Бориса Миронова потерпели четвертое поражение подряд, ранее красно-белые проиграли омскому "Авангарду" (2:4), петербургскому СКА (4:6) и новосибирской "Сибири" (3:4).

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах. Подопечные Грега Айэленда занимают девятую строчку в таблице с 23 очками после 28 игр.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 7 ноября, "Куньлунь Ред Стар" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

СКА

26

19

3

2

1

0

1

96-45

49

2

ЦСКА

25

14

2

1

1

3

4

80-55

38

3

Динамо М

26

13

1

2

4

0

6

68-50

36

4

Локомотив

25

14

1

1

2

1

6

64-50

35

5

Торпедо

25

12

1

2

0

1

9

69-55

31

6

Витязь

25

7

2

2

5

1

8

60-60

28

7

Спартак

27

8

2

1

1

4

11

51-71

27

8

Динамо Мн

26

7

2

2

1

3

11

65-72

26

9

Куньлунь РС

28

7

2

1

2

1

15

62-80

23

10

Северсталь

25

6

1

2

4

1

11

68-77

23

11

Сочи

23

3

0

0

0

3

17

44-81

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

26

16

1

0

0

3

6

81-63

37

2

Салават Юлаев

25

12

0

3

3

2

5

67-45

35

3

Автомобилист

25

13

2

1

0

1

8

79-65

33

4

Сибирь

27

8

2

4

1

2

10

65-62

31

5

Адмирал

26

6

2

5

2

2

9

50-54

30

6

Авангард

26

11

1

0

2

1

11

71-73

27

7

Ак Барс

25

6

4

1

1

3

10

56-60

26

7

Барыс

27

10

1

1

1

0

14

59-81

25

8

Трактор

26

8

2

1

1

2

12

58-67

25

10

Нефтехимик

25

6

3

1

0

1

14

62-83

21

11

Амур

25

5

2

1

2

2

13

47-73

20

  

Теги:
КХЛ
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