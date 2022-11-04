"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в пятницу со счетом 1:3 проиграл китайскому "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Фрэм (43-я минута), Тай Шульц (49), Брэндон Ип (50). У "Спартака" отличился Илья Талалуев (40).
Подопечные Бориса Миронова потерпели четвертое поражение подряд, ранее красно-белые проиграли омскому "Авангарду" (2:4), петербургскому СКА (4:6) и новосибирской "Сибири" (3:4).
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах. Подопечные Грега Айэленда занимают девятую строчку в таблице с 23 очками после 28 игр.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 7 ноября, "Куньлунь Ред Стар" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
1
СКА
26
19
3
2
1
0
1
96-45
49
2
ЦСКА
25
14
2
1
1
3
4
80-55
38
3
Динамо М
26
13
1
2
4
0
6
68-50
36
4
Локомотив
25
14
1
1
2
1
6
64-50
35
5
Торпедо
25
12
1
2
0
1
9
69-55
31
6
Витязь
25
7
2
2
5
1
8
60-60
28
7
Спартак
27
8
2
1
1
4
11
51-71
27
8
Динамо Мн
26
7
2
2
1
3
11
65-72
26
9
Куньлунь РС
28
7
2
1
2
1
15
62-80
23
10
Северсталь
25
6
1
2
4
1
11
68-77
23
11
Сочи
23
3
0
0
0
3
17
44-81
9
1
Металлург
26
16
1
0
0
3
6
81-63
37
2
Салават Юлаев
25
12
0
3
3
2
5
67-45
35
3
Автомобилист
25
13
2
1
0
1
8
79-65
33
4
Сибирь
27
8
2
4
1
2
10
65-62
31
5
Адмирал
26
6
2
5
2
2
9
50-54
30
6
Авангард
26
11
1
0
2
1
11
71-73
27
7
Ак Барс
25
6
4
1
1
3
10
56-60
26
7
Барыс
27
10
1
1
1
0
14
59-81
25
8
Трактор
26
8
2
1
1
2
12
58-67
25
10
Нефтехимик
25
6
3
1
0
1
14
62-83
21
11
Амур
25
5
2
1
2
2
13
47-73
20