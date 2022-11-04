Чемпион UFC Махачев может перейти в полусредний вес

23 октября россиянин завоевал чемпионский пояс в легкой весовой категории

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев не исключает возможности перейти в полусреднюю весовую категорию. Об этом Махачев сообщил ТАСС в пятницу.

В ночь на 23 октября Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив удушающим приемом бразильца Чарльза Оливейру. Поединок прошел в Абу-Даби.

"Насчет перехода вниз на весовую категорию - нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой, - сказал Махачев. - Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать, люблю вызовы".

"Для моей карьеры и истории это было бы интересно", - добавил собеседник агентства.

Махачеву 31 год, на его счету 23 победы и одно поражение, которое он потерпел в 2015 году. Он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.