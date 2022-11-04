Плющенко: Титова и Жилина выступят на командном чемпионате России по прыжкам

Турнир пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Фигуристки Софья Титова и Вероника Жилина примут участие в командном чемпионате России по прыжкам. Об этом журналистам в пятницу сообщил тренер спортсменок двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 4 декабря. В рамках соревновательного дня состоятся командный и личный турниры. В командном турнире Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексей Мишин выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашенных спортсменов.

"Жилина и Титова выступят точно. Сейчас у нас катается Никита Сарновский, у него хороший прыжковый контент - он владеет лутцем, риббтергером, сальховом, тулупом. Почему нет? Вероника [Жилина] и Софья [Титова] выступят точно, [Никита] Сарновский и [Софья] Муравьева пока под вопросом", - сказал Плющенко.

Ранее Плющенко сообщил ТАСС, что 16-летняя Софья Муравьева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за травмы.

Титовой 13 лет, она стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при России. Жилиной 14 лет, в сезоне-2022/23 она выиграла этап юниорского Гран-при России. В прошлом сезоне спортсменка стала победительницей этапа юниорского Гран-при.