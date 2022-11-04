Плющенко считает, что Титова перегорела к произвольной программе Гран-при России

Несмотря на ошибки в произвольной программе, фигуристка стала победительницей соревнований среди юниоров

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Софья Титова, ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перегорела перед выступлением с произвольной программой на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. Такое мнение Плющенко высказал журналистам в пятницу.

4 ноября Титова стала победительницей юниорского этапа Гран-при России в Казани. Фигуристка допустила три грубые ошибки в произвольной программе.

"Идет борьба за первое место, у Софы серьезный контент - четверной сальхов, два тройных акселя, - сказал Плющенко. - Девочка подготовилась очень хорошо, форма была и есть блестящая - ни единого срыва, ни шагу влево, ни шагу вправо, все четко было. Девочка перегорела, но мы на этом и учимся".

"Когда я был на первом чемпионате мира в 15 лет, я оказался вторым после короткой программы. Там были Тодд Элдридж, Элвис Стойко, Леша Ягудин, это серьезные соперники. Я пришел домой и стать думать, как их обыгрывать. И конечно же произвольная программа не получилась. И сегодня такой опыт у Софы был", - отметил Плющенко.

Титовой 13 лет, она стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при России.