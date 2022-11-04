Фигурист Никита Сарновский рассказал, что Плющенко выделил дом его семье

Спортсмен занимается в академии "Ангелы Плющенко" в одной группе с сестрой Софьей и братом Кириллом

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Семья фигуриста Никиты Сарновского, выступающего в мужском одиночном катании, получила дом в подарок от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Сарновский рассказал журналистам в пятницу.

В пятницу Сарновский стал вторым на этапе юниорского Гран-при России в Казани. Фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко" в одной группе с сестрой Софьей и братом Кириллом.

"В этом сезоне лучшее выступление, семья поддерживает, но на льду с братом конкуренция. Недавно я восстановился после травмы колена, неделю делали операцию. В прошлом сезоне после первенства Москвы сломал колено, пропустил 1,5 месяца. Нам Евгений Викторович [Плющенко] выделил дом, нам не надо вставать в 6 утра, мы высыпаемся. С сестрой ездит на соревнования мама, нас папа готовит к тому, что будем ездить самостоятельно. Я пробовал четверной тулуп - тройной аксель, четверной аксель только на удочке", - сказал Сарновский.

"Позитивные эмоции, доволен собой, на тренировках я делаю лутц, риттбергер, сальхов, тулуп. Сальхов и тулуп уже стабильные, риттбергер поменяли за день, он был не очень стабилен. С любым соревноваться на прыжковом турнире будет интересно, но больше с парнями, буду бороться до конца, из российского фигурного катания нравится Макар Игнатов и Миша Коляда, из международного - Нейтан Чен и Юма Кагияма", - добавил он.

Сарновскому 14 лет, он является победителем и призером всероссийских соревнований.