В ЦСКА объяснили, почему не выплатили "Херенвену" средства за трансфер футболиста Эджуке

Московский клуб обратился в "Вест Хэм" с просьбой перевести часть средств, которые англичане должны за переход Николы Влашича, "Херенвену"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратился к английскому "Вест Хэму" с просьбой перевести часть денег, которые клуб должен российской стороне за трансфер футболиста Николы Влашича, нидерландскому "Херенвену" для выплаты средств за переход в армейский клуб Чидеры Эджуке. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

В пятницу в "Херенвене" сообщили, что ЦСКА должен заплатить €3,1 млн. Газете "Спорт-Экспресс" в нидерландском клубе заявили, что ждут легальной помощи от Международной федерации футбола (ФИФА).

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из "Херенвена" и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть "Вест Хэм". Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам, были отправлены "Херенвену". Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции", - рассказал Брейдо.

"Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало "Херенвену" соответствующую лицензию на получение денег? Вместе с "Херенвеном" ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса", - добавил он.

ЦСКА ранее обратился в ФИФА из-за долгов английского "Вест Хэма" по трансферу Влашича. Хорват перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года. В августе 2022-го генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что английский клуб остается должен около €9 млн за трансфер хорватского игрока.

Эджуке перешел в московский клуб в 2020 году. Нигериец покинул ЦСКА в этом сезоне и отправился в аренду в германскую "Герту".