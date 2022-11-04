Бывший тренер "Зоркого" Манкос ждет появления юных звезд в Суперлиге по хоккею с мячом

Чемпионат России начнется 6 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер чемпионата России по хоккею с мячом, бывший главный тренер подмосковного клуба "Зоркий" Вячеслав Манкос ждет от предстоящего сезона в Суперлиге появления юных талантливых игроков. Об этом он в пятницу рассказал ТАСС.

Чемпионат России начнется 6 ноября. 14 команд примут участие в первом этапе, который продлится до 28 февраля, в марте начнется плей-офф. Действующим чемпионом страны является московское "Динамо".

"Думаю, за призовые места поборются шесть команд, основной претендент - "СКА-Нефтяник", который по подбору игроков, сбалансированности имеет самые оптимальные возможности для чемпионства. Немало команд могут претендовать на медали: "Енисей", "Байкал-Энергия", "Водник", московское "Динамо", "Кузбасс", - сказал Манкос. - Шесть команд приблизительно одинакового уровня будут бороться за призовую тройку - это уже много. Если два года назад я уверенно говорил о четверке, то сейчас речь идет именно о шестерке".

"Понятно, что "Волга", "Уральский Трубник", "Динамо" (Казань), "Сибсельмаш", "Мурман" - команды второго эшелона, которые будут бороться за выход в плей-офф. Отдельно я бы выделил "Кузбасс" - это очень перспективная команда, имеет в своем составе перспективную молодежь и классных исполнителей", - добавил он.

Манкос назвал игроков, к которым в предстоящем сезоне наверняка будет приковано больше внимания. "Думаю, всех лидеров любители русского хоккея знают: это и Алмаз Миргазов, и Евгений Дергаев, которые всегда держат марку, плюс Никита Иванов, Янис Бефус, Юрий Шардаков. Конечно, хотелось бы услышать и увидеть новые имена, которые не просто выстрелят, а как уже Владимир Каланчин из "СКА-Нефтяника", которого приглашают в сборную. Это очень хороший мальчишка, но уже много повидал в своей жизни", - подчеркнул он.

"Хотелось бы увидеть каких-то новых 16-18-летних звездочек, которые бы брали на себя ответственность, бремя лидерства и засветились бы в новом сезоне. В каждом сезоне хотелось бы видеть такие молодые дарования, и по сезону будет видно, кто берет на себя это бремя, кто выстреливает, кто тащит рояль. В любом случае, очень хотелось бы непредсказуемости, чтобы больше болельщиков приходило, все же это наш национальный вид спорта. А они придут, когда будет бескомпромиссная игра", - добавил он.