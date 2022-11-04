Манкос: вопрос о немедленном возвращении "Зоркого" в Суперлигу сейчас не стоит

С сезона-2019/20 команда выступает в Высшей лиге

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о том, чтобы подмосковный клуб "Зоркий" по итогам предстоящего сезона вошел в элиту чемпионата России по хоккею с мячом, сейчас не стоит. Об этом ТАСС в пятницу рассказал бронзовый призер чемпионата России в составе "Зоркого", заместитель гендиректора муниципального автономного спортивно-оздоровительного учреждения "Зоркий" Вячеслав Манкос.

"У "Зоркого" сейчас очень непростые времена, есть упор на воспитание своей молодежи, - сказал Манкос. - Сейчас основной состав пополнили пять игроков 2006 года рождения, и я думаю, что команду ждет такой поэтапный режим. Если сейчас клуб не найдет финансирование, но сможет выйти в Суперлигу, то встанет вопрос, с кем там играть. В первую очередь надо пройти этап воспитания своей молодежи, а дальше уже пытаться, лоббировать и выходить с предложением о финансировании, чтобы команда выходила вверх".

"На сегодняшний день "Зоркий" пока собирает те плоды, которые воспитывались в школе, и сейчас те воспитанники будут себя пробовать в Высшей лиге. В целом не стоит вопрос, чтобы "Зоркий" завтра вошел в Суперлигу, так как там надо закрепиться с хорошим базисом, подспорьем своих игроков, как это делают "Волга" и "Кузбасс". Это позволяет им смотреть в будущее, а "Зоркий" только начинает путь восстановления своей собственной школы", - добавил собеседник агентства.

"Зоркий" является чемпионом СССР 1979 года, чемпионом СНГ 1992 года, чемпионом России 1993 года, многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка европейских чемпионов (1992) и Кубка мира (1990, 2012). Клуб в начале 2010-х годов имел серьезные финансовые проблемы, что повлияло на его выступления в чемпионате, с сезона-2019/20 команда играет в Высшей лиге.