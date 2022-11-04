В "Зените" назвали лучшей рекламой женского футбола финал Кубка России против ЦСКА

Матч прошел в пятницу в Санкт-Петербурге и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1

ТАСС, 4 ноября. Финальный матч Winline - Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА является лучшей рекламой женского футбола и войдет в историю по посещаемости и красоте. Такое мнение в пятницу газете "Спорт-Экспресс" высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Матч прошел в пятницу в Санкт-Петербурге и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. На матче присутствовало 18 702 зрителя, что является рекордным показателем для женского футбола в России.

"Лучшая реклама женского футбола: небывалая в России посещаемость матча женских команд, бескомпромиссная борьба с первой и до последней минуты, два разных тайма, красивейший второй гол ЦСКА, который можно смотреть снова и снова, неудавшиеся попытки "Зенита" яростно спасти игру. Увидели все, за что мы любим футбол! Надеюсь, что матч не только войдет в историю посещаемости и красоте, но и будет примером для других, куда можно и нужно двигаться", - сказал Медведев.

ЦСКА во второй раз выиграл Кубок России, ранее футболистки московской команды выиграли трофей в 2017 году. "Зенит" во второй раз подряд сыграл в финале Кубка России, в прошлом году петербургская команда уступила в решающем матче московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед).