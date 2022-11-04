В молодежной команде "Спартака" рассказали, что следят за успехами Мелешина и Зорина

Главный тренер молодежной команды красно-белых Вадим Романов отметил, что находится в постоянном контакте с игроками и наставником основной команды Гильермо Абаскалем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Переход нападающего Павла Мелешина и полузащитника Даниила Зорина из молодежной команды "Спартака" в основную является успехом, в молодежной команде отслеживают действия футболистов. Об этом ТАСС в пятницу рассказал главный тренер молодежной команды "Спартака" Вадим Романов.

Мелешин провел за "Спартак" восемь матчей в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет - Кубке России, забив три гола. Зорин отдал одну результативную передачу в трех играх во всех турнирах.

"Основные итоги первой части [сезона Молодежной футбольной лиги] - то, что молодежной команде и академии удалось подготовить и передать в первую команду футболистов, - сказал Романов. - Мелешин и Зорин уже выходят за первую команду, еще часть футболистов привлекаются к тренировочному процессу, уже попадают в заявку. Это для академии и для всей вертикали, которая работает в клубе, большой успех. Это самый главный итог".

"Я не то что слежу за Мелешиным и Зориным, а нахожусь в близком контакте с ними, постоянно нахожусь в расположении основной команды. То, что с ними происходит, мы отслеживаем, все время дискутируем с [главным тренером "Спартака"] Гильермо Абаскалем относительно их прогресса, на что нужно обратить внимание и что нужно передать другим футболистам. У нас выстроена четкая вертикаль, мы трудимся в тесном контакте. Отпустили уже их в основную команду? Уровень первой команды очень высок, соответствуешь - значит, ты в первой команде, если нет, то возвращаешься в молодежную команду и продолжаешь пробиваться в первую команду опять", - добавил Романов.

4 ноября "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 17-го тура Молодежной футбольной лиги. "Потрясающая была атмосфера, спасибо болельщикам, что подарили большой праздник для молодых ребят, которые выступают в молодежном первенстве, - сказал Романов. - Это большой опыт и большая радость. Болельщики рады, что мы выиграли, футболисты рады, что смогли порадовать болельщиков. Мы играем прежде всего для них, даже в молодежном первенстве, благодаря болельщикам, которые в большом количестве посетили матч, получился праздник".

"Что касается матча, непростая была игра, мы понимали, что будет сложно складываться матч, учитывая, как складывалась первая встреча (встреча первого круга завершилась вничью со счетом 3:3 - прим. ТАСС). Был определенный план на игру, он дал нам плоды, хорошо вышли ребята на замену, определили ход матча. Не сказал бы, что ход матча удаление определило, мы поступательно шли с первых минут, наращивая темп и контроль, что в конечном итоге привело к забитым мячам", - добавил тренер.