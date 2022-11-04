Тарпищев не видит ничего страшного в поражениях Рублева и Медведева на турнире в Париже

Медведев проиграл во втором круге турнира "Мастерс" в Париже, Рублев - в третьем

МОСКВА, 4 ноября. /Корр ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не видит ничего страшного в проигрышах россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже. Об этом Тарпищев рассказал ТАСС в пятницу.

Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру со счетом 4:6, 6:2, 5:7 во втором круге турнира в Париже. Рублев уступил в третьем круге соревнований представителю Дании Хольгеру Руне со счетом 4:6, 5:7. Ранее Медведев и Рублев квалифицировались на Итоговый турнир ATP.

"Даже хорошо, может быть, перед Итоговым турниром, что и Медведев, и Рублев вылетели на ранней стадии в Париже. Я ничего страшного не вижу в этом, расстраиваться не стоит, - сказал Тарпищев. - Такое выступление [Рублева и Медведева] - это чисто психология. Пресс определенный был, чисто психологический. Но ничего, восстановятся, до старта турнира в Турине время есть".

Медведеву 26 лет, он занимает третье место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

Рублеву 25 лет, он занимает девятое место в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.