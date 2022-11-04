Глушаков считает, что "Локомотив" не будет бороться за выживание в РПЛ

"Железнодорожники" опережают находящиеся в зоне вылета "Химки" по дополнительным показателям

ХИМКИ /Московская область/, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" не будет бороться за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам в пятницу высказал полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

"Химки" в матче 16-го тура РПЛ обыграли "Оренбург" со счетом 2:0. Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков. Столько же очков набрали "Локомотив" и воронежский "Факел".

"Не думаю, что "Локомотив" будет бороться за выживание, они не заслуживают этого, - сказал Глушаков. - У них тоже есть проблемы, они проигрывают матчи, это психологически давит на ребят, и они болтаются внизу".

Глушаков пропустил из-за травмы встречу с "Оренбургом", в которой "Химки" прервали безвыигрышную серию из 11 матчей в РПЛ. "Все команды выигрывают, все команды проигрывают, надо всегда верить в себя. В прошлом году нас тоже топили, но мы выжили", - отметил Глушаков.

Глушаков выступал за "Локомотив" с 2008 по 2013 год.