Дюков считает, что разрыв между мужским и женским футболом в России сокращается

Глава РФС отметил, что организация много делает как для развития профессионального женского футбола, так и массового

ТАСС, 4 ноября. Разрыв между женским и мужским футболом в России сохраняется, но он сокращается, у женского футбола большое будущее. Такое мнение в пятницу высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит служба коммуникаций РФС.

В пятницу футболистки московского ЦСКА обыграли петербургский "Зенит" в финале Winline - Кубка России. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. На матче присутствовало 18 702 зрителя, что является рекордным показателем для женского футбола в России.

"Поздравляю женский футбольный клуб ЦСКА с завоеванием трофея. Это был отличный матч, мы увидели качественный футбол, было много эмоций, финал удался на 100%. С точки зрения организации матч был проведен на очень высоком уровне. На стадион, где проводился чемпионат мира, пришло рекордное для женского футбола в России количество зрителей - 18 702. Еще недавно такое было сложно представить, но сейчас это реальность", - сказал Дюков.

"Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается, у женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришел на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги", - добавил глава РФС.

Также он подчеркнул, что количество девочек, занимающихся футболом, постоянно растет. "Для нас это направление очень важно, мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового. Все большее количество девочек занимаются футболом в школе, 40% из всех, кто выбрал третий урок физкультуры на базе футбола, - девочки. Со своей стороны РФС всячески мотивирует и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время матчей с таким уровнем игры и накалом будет все больше", - заявил Дюков.