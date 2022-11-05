Матчи с участием "Спартака", ЦСКА и "Зенита" продолжат программу 16-го тура РПЛ

"Спартак" на выезде сыграет с "Сочи", ЦСКА примет "Пари Нижний Новгород", "Зенит" на своем поле встретится с "Ахматом"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Действующий серебряный призер чемпионата России по футболу "Сочи" в субботу примет московский "Спартак" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Фишт".

На данный момент "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка после 15 встреч. "Сочи" завершил первый круг на девятой строчке, набрав 21 очко. В первом круге "Спартак" дома разгромил "Сочи" со счетом 3:0. Всего команды в РПЛ встречались семь раз, четыре матча выиграл "Сочи", у "Спартака" две победы, еще одна игра завершилась вничью.

Для старшего тренера "Сочи" Вадима Гаранина этот матч может стать решающим. На этой неделе в СМИ появилась информация, что специалиста уволили из команды, однако генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко в беседе с ТАСС ее опроверг. Позже он сообщил, что специалист не будет присутствовать на скамейке запасных во время матча со "Спартаком".

Также субботнюю игру пропустят защитник "Сочи" Ваня Дркушич, заработавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, и восстанавливающийся от травмы полузащитник Викторьен Ангбан. У красно-белых из-за травм не сыграют полузащитники Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра и Виктор Мозес.

Матч "Сочи" - "Спартак" начнется в 14:00 мск.

"Зенит" попробует увеличить отрыв от "Спартака", ЦСКА - сохранить место в тройке

Действующий чемпион страны "Зенит" дома сыграет с грозненским "Ахматом". "Зенит" не потерпел ни одного поражения в первом круге и, набрав 39 очков, занимает первое место, "Ахмат" с 23 очками идет седьмым. В первом круге "Ахмат" стал одной из трех команд, которые смогли отобрать очки у лидера, встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.

"Зенит" сыграет против "Ахмата" в составе, близком к оптимальному. У петербуржцев травмирован вратарь Даниил Одоевский, под вопросом участие в матче бразильского защитника Родригао, который пропускал тренировку команды в среду из-за мышечного напряжения. У "Ахмата" из-за травм встречу с "Зенитом" пропустят защитники Дарко Тодорович и Ризван Уциев, из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Бернард Бериша. Встреча начнется в 16:30 мск.

Одновременно с матчем "Зенита" и "Ахмата" в Воронеже стартует встреча между местным "Факелом" и "Краснодаром". "Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка, "Факел" борется за право остаться в высшем дивизионе чемпионата страны, у команды из Воронежа 12 очков, она расположилась на 13-й строчке. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2. Обе команды несут небольшие потери перед матчем - у "Краснодара" травмирован только полузащитник Александр Черников, у воронежцев травмированных нет, полузащитник Олег Дмитриев не сыграет из-за полученной красной карточки в матче 15-го тура против "Ростова" (1:1).

В заключительном матче игрового дня московский ЦСКА примет "Пари Нижний Новгород". Армейцы, набрав 29 очков, занимают третье место, а нижегородцы продолжают борьбу за место в РПЛ, имея в активе 13 очков и занимая 12-е место. В первом круге армейцы сыграли вничью с нижегородцами со счетом 2:2, ведя по ходу встречи 2:0.

ЦСКА в субботу не смогут помочь несколько футболистов - из-за травм не сыграют защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин, а также полузащитник Константин Кучаев, из-за полученной красной карточки в матче со столичным "Локомотивом" встречу с командой из Нижнего Новгорода пропустит нападающий Егор Ушаков. У нижегородцев игру из-за дисквалификации пропустят защитники Кирилл Гоцук и Даниил Пенчиков, из-за травмы не выйдет на поле полузащитник Дмитрий Стоцкий. Матч начнется в 19:00 мск.

В первом матче 16-го тура, который прошел в пятницу, подмосковные "Химки" на своем поле обыграли "Оренбург" со счетом 2:0. "Химки" одержали первую победу с 7 августа, прервав свою 15-матчевую безвыигрышную серию.