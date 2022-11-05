Валиева выступит на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Казани

В соревнованиях не примут участия две ранее заявленные участницы - Дарья Усачева и Софья Муравьева

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Победительница Олимпиады в Пекине в командном турнире Камила Валиева выступит на российской серии Гран-при, которая продолжится третьим этапом в Казани под названием "Идель". Валиева откроет вторую разминку участниц.

И без того высокие шансы на победу 16-летней Валиевой повысит тот факт, что на этапе не выступят две ранее заявленные участницы - Дарья Усачева и Софья Муравьева. Спортсменки будут перераспределены на другие этапы серии. Как ранее прояснил ситуацию в разговоре с ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, участие фигуристов в каждом из этапов обсуждается в рабочем режиме, поскольку "спортсмен - живой человек".

На "Идели" в соперниках у Валиевой будет одна из наиболее известных фигуристок - 18-летняя чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына. Конкуренцию им может составить Вероника Яметова, которая на предыдущем этапе серии в Сочи остановилась в шаге от пьедестала. Первой тогда стала Аделия Петросян, второй - Софья Самоделкина, третьей - Александра Трусова.

В соревнованиях мужчин основными претендентами на пьедестал станут победитель первого этапа серии Дмитрий Алиев, а также Андрей Мозалев и Артур Даниелян. Соперником петербургских участников "Идели" мог стать еще один представитель Северной столицы Евгений Семененко, однако фигурист продолжает восстановление после травмы.

В парах основное внимание будет приковано к серебряным призерам Олимпийских игр в Пекине Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. На московском этапе фигуристов, которые достаточно уверенно прокатали короткую программу, постигла серьезная неудача в произвольной, где ими была допущена масса ошибок. Теперь у фигуристов будет шанс реабилитироваться после такой встряски, а домашние стены - спортсмены уже много лет представляют Татарстан - должны им в этом помочь.

Призовое место в данном виде программы обеспечено каждому из участников, поскольку в Казани выступят всего три пары. Конкуренцию призерам Олимпиады попробуют составить Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Танцевальных же дуэтов в Казани будет семь. Так, в третьем этапе серии Гран-при России примут участие Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Морозова и Нарижный, который ранее выступал в дуэте с Шанаевой, будут соревноваться в Казани в статусе победителей первого этапа серии.