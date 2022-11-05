Карякин сообщил, что не выступит на ралли "Дакар" 2023 года

Гонщик рассказал, что Международная автомобильная федерация проигнорировала его письмо с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить СВО

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гонщик Сергей Карякин пропустит предстоящий ралли-марафон "Дакар". Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

14 октября Карякин рассказал ТАСС, что написал письмо президенту Международной автомобильной федерации Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине.

"FIA мне так и не ответила, просто проигнорировали письмо. Поэтому не выступлю на "Дакаре", да и подготовиться уже не успею в любом случае", - сказал Карякин.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. 1 марта FIA разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.

Карякину 31 год, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году пилот стал вторым, выступая на багги.

Ралли-марафон "Дакар" пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.