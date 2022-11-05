Матыцин объявил благодарность главному тренеру сборной России по хоккею Жамнову

Благодарности от министра спорта за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры также была удостоена тренер по фигурному катанию Тамара Москвина

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об объявлении благодарности главному тренеру сборной России по хоккею Алексею Жамнову за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Также министра спорта объявил благодарность главному тренеру московского хоккейного клуба "Динамо" Алексею Кудашову и тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной.

Жамнов был назначен на пост главного тренера сборной России 28 сентября 2021 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. В финальном матче россияне уступили команде Финляндии со счетом 1:2.

Жамнову 52 года, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака". В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Олега Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали.