5 ноября, 10:52
Футбол в России

Вратарь "Динамо" Шунин пропустит матч РПЛ с "Ростовом" по решению медицинского штаба

Вратарь "Динамо" Шунин пропустит матч РПЛ с "Ростовом" по решению медицинского штаба
Вратарь "Динамо" Антон Шунин
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Игра пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин не будет участвовать в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" по решению медицинского штаба. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе "Динамо".

Матч между "Ростовом" и "Динамо" состоится 6 ноября и начнется в 19:00 мск.

"Подтверждаем, что Шунин пропустит ближайшую игру по решению медицинского штаба команды", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 15 матчах. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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