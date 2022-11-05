Фигуристка Пасечник назвала программу Пападакис и Сизерона своим любимым танцем

Спортсменка отметила, что ей приходится много работать для того, чтобы соответствовать уровню партнера Максима Некрасова

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Танец олимпийских чемпионов в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона является любимым для фигуристки Елизаветы Пасечник, выступающей в паре с Максимом Некрасовым. Об этом она рассказала ТАСС в субботу.

В субботу Пасечник и Некрасов продемонстрировали ритм-танец на этапе Гран-при России в Казани, набрав 75,33 балла. По итогам первого дня соревнований они занимают третье место.

"Максим - сильный партнер, мне приходится работать больше для того, чтобы соответствовать, - сказала Пасечник. - Больше всего времени с нами проводит Алексей Горшков с Людмилой Горшковой и Екатериной Рязановой. Когда мы встречаемся с Ириной Жук и Александром Свининым, работаем все вместе. Екатерина Владимировна - профессионал своего дела. Если говорить о любимой программе, то это, наверное, танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона".

"В целом сегодня довольны, но есть над чем работать. Размер катка на выступления не влияет, больше психология, маленькая или большая поляна - разницы нет. Цели у нас большие и высокие, работаем дальше", - добавил Некрасов.