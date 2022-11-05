Жулин доволен конкуренцией новых танцевальных дуэтов на Гран-при России

В Казани проходит третий этап Гран-при России

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Тренер Александр Жулин доволен, что на этапах Гран-при России в танцах на льду появилась конкурентная борьба между дуэтами Аннабель Морозова - Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева - Павел Дрозд. Об этом Жулин, тренирующий Шанаеву и Дрозда, сообщил ТАСС в субботу.

На третьем этапе Гран-при России после ритм-танца лидируют Морозова и Нарижный (81,50 балла), второе место занимают Шанаева и Дрозд (79,14). Ранее Нарижный выступал в дуэте с Шанаевой.

"Была одна прекрасная пара, стало две. Между собой разберутся", - сказал Жулин, который тренирует Шанаеву и Дрозда.

"Я очень доволен прокатом Лизы и Павла, он был даже лучше, чем на тренировках, абсолютно спокойный, хорошая работа была проделана в Москве, - отметил Жулин. - И я рад, что программу приняли зрители. Сейчас похвалил ребят, главное - хорошее катание, а результат придет, всегда есть куда прибавлять, к чему стремиться".