Федерация бобслея России выдвинула Станислава Позднякова на пост президента ОКР

Выборы главы и руководящего состава Олимпийского комитета России пройдут 20 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация бобслея России приняла решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе федерации.

"В Федерации бобслея России принято решение выдвинуть Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России", - сказала собеседница ТАСС.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. 29 сентября Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок. Ранее его кандидатуру на пост главы ОКР выдвинули Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация спортивной борьбы России, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация гребного спорта России, Федерация гандбола России. В поддержку кандидатуры Позднякова также высказывались в Российской федерации прыжков в воду, в Союзе конькобежцев России и в Федерации фехтования России.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.