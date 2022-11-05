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Футбол в России

Футболисты "Спартака" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

Футболисты "Спартака" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей
Нападающие "Спартака" Квинси Промес и Александр Соболев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В субботу красно-белые со счетом 1:1 сыграли вничью с "Сочи"

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Сочи.

В составе "Спартака" отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе "Сочи" - Кирилл Заика (45).

Нападающий "Спартака" Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства - с подмосковными "Химками" (5:0) и столичным "Торпедо" (1:0), а также матч группового этапа Фонбет - Кубка России против воронежского "Факела" (2:1).

"Спартак" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против "Ростова" (2:4).

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. "Сочи" располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против московского "Локомотива" 12 ноября. "Сочи" на следующий день на выезде встретится с "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

15

12

3

0

39

44

5

39

2

"Спартак"

16

10

3

3

33

38

17

21

3

ЦСКА

15

8

5

2

29

29

15

14

4

"Ростов"

15

8

5

2

29

27

21

6

5

"Динамо"

15

7

5

3

26

30

18

12

6

"Краснодар"

15

7

3

5

24

27

21

6

7

"Ахмат"

15

7

2

6

23

23

23

0

8

"Оренбург"

16

7

1

8

22

28

36

-8

9

"Сочи"

16

6

4

6

22

25

32

-7

10

"Урал"

15

5

2

8

17

17

26

-9

11

"Крылья Советов"

15

4

5

6

17

17

22

-5

12

"Пари НН"

15

3

4

8

13

18

27

-9

13

"Факел"

15

1

9

5

12

18

28

-10

14

"Локомотив"

15

3

3

9

12

17

30

-13

15

"Химки"

16

3

3

10

12

16

34

-18

16

"Торпедо"

15

1

3

11

6

7

26

-19

  

Теги:
Российский футбол
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