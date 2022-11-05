Футболисты "Спартака" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

В субботу красно-белые со счетом 1:1 сыграли вничью с "Сочи"

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Сочи.

В составе "Спартака" отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе "Сочи" - Кирилл Заика (45).

Нападающий "Спартака" Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства - с подмосковными "Химками" (5:0) и столичным "Торпедо" (1:0), а также матч группового этапа Фонбет - Кубка России против воронежского "Факела" (2:1).

"Спартак" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против "Ростова" (2:4).

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. "Сочи" располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против московского "Локомотива" 12 ноября. "Сочи" на следующий день на выезде встретится с "Химками".