Футболисты "Спартака" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Сочи.
В составе "Спартака" отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе "Сочи" - Кирилл Заика (45).
Нападающий "Спартака" Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства - с подмосковными "Химками" (5:0) и столичным "Торпедо" (1:0), а также матч группового этапа Фонбет - Кубка России против воронежского "Факела" (2:1).
"Спартак" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против "Ростова" (2:4).
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. "Сочи" располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против московского "Локомотива" 12 ноября. "Сочи" на следующий день на выезде встретится с "Химками".
1
"Зенит"
15
12
3
0
39
44
5
39
2
"Спартак"
16
10
3
3
33
38
17
21
3
ЦСКА
15
8
5
2
29
29
15
14
4
"Ростов"
15
8
5
2
29
27
21
6
5
"Динамо"
15
7
5
3
26
30
18
12
6
"Краснодар"
15
7
3
5
24
27
21
6
7
"Ахмат"
15
7
2
6
23
23
23
0
8
"Оренбург"
16
7
1
8
22
28
36
-8
9
"Сочи"
16
6
4
6
22
25
32
-7
10
"Урал"
15
5
2
8
17
17
26
-9
11
"Крылья Советов"
15
4
5
6
17
17
22
-5
12
"Пари НН"
15
3
4
8
13
18
27
-9
13
"Факел"
15
1
9
5
12
18
28
-10
14
"Локомотив"
15
3
3
9
12
17
30
-13
15
"Химки"
16
3
3
10
12
16
34
-18
16
"Торпедо"
15
1
3
11
6
7
26
-19