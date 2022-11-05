5 ноября, 13:30
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Второй результат показала Вероника Яметова, третий - Ксения Синицына

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Прокаты прошли в субботу в Казани.

Валиева набрала 83,30 балла. Второй стала Вероника Яметова (75,90 балла), третий результат показала Ксения Синицына (70,54).

Победительница этапа определится в воскресенье после произвольной программы.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России (2021) и победительницей чемпионата Европы (2022). Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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