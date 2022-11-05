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Футбол в России

Абаскаль считает положительным результатом ничью "Спартака" в матче с "Сочи"

Абаскаль считает положительным результатом ничью "Спартака" в матче с "Сочи"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Красно-белые впервые за всю историю противостояния с сочинцами смогли забить гол в гостях

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Ничейный результат матча между "Сочи" и московским "Спартаком" является положительным для красно-белых. Об этом журналистам в субботу рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

5 ноября "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Красно-белые впервые за всю историю противостояния с сочинцами смогли забить гол в гостях.

"Безусловно, нельзя было давать "Сочи" забить ответный гол, и следовало решать все вопросы ранее. Но за эти годы "Сочи" зарекомендовал себя организованной командой. В этой ситуации да, одно очко, набранное на "Фиште", положительно для нас", - заявил Абаскаль, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях против московского "Локомотива" 12 ноября. 

Теги:
Российский футбол
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