Гендиректор "Сочи" считает, что судья должен был удалять футболиста "Спартака" Соболева

В субботу сочинцы сыграли с красно-белыми вничью - 1:1

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Такое мнение ТАСС в субботу высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

5 ноября "Сочи" дома сыграл вничью со "Спартаком" (1:1).

"По крайней мере, мы должны были выигрывать, играли во втором тайме лучше, - сказал Рубашко. - Моменты были, к победе были более близки. Считаю, что потеряли очки. Мы всем игрокам благодарны, думаю, что победы будут. То, что не повезло где-то, нужно было реализовывать".

На 25-й минуте Соболев локтем ударил полузащитника "Сочи" Артура Юсупова. Если бы арбитр показал желтую карточку Соболеву, то игрок был бы удален. "Вроде на 24-й минуте "Спартак" должен был оставаться в меньшинстве, в прошлой игре тоже пенальти не было, но пробивали. Понятное дело, но что уж теперь, никто не вернет вам ни ничью, ни победу, каждый должен заниматься своим делом более профессионально. Но нам надо было забивать, забили бы - выиграли бы", - отметил Рубашко.

"Самый явный эпизод был Соболевым - локоть, стопроцентная желтая карточка, - добавил собеседник агентства. - Вторая [желтая] карточка и удаление. Я думаю, что она есть, все вокруг понимают, что это ошибка. Я думаю, что арбитр сам проанализирует, поймет, но нам забивать надо".

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с подмосковными "Химками" 13 ноября.