Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России

. Второе место занимают Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, третье - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, показали лучший результат в короткой программе на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Прокаты прошли в субботу в Казани.

Тарасова и Морозов набрали 78,80 балла. Второе место занимают Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (77,93 балла), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (76,51).

Спортсмены выступят с произвольными программами в воскресенье.

Тарасовой 27 лет, Морозову - 30, в паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных соревнованиях (2022), двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). С весны 2021 года они тренируются в группе тренера Этери Тутберидзе.