5 ноября, 14:39
Фигурное катание

Тарасова и Морозов считают, что их прокат на Гран-при России оставил смазанные впечатления

Тарасова и Морозов считают, что их прокат на Гран-при России оставил смазанные впечатления
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Фигуристы лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Прокат фигуристами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани оставил смазанные впечатления из-за ряда ошибок. Такое мнение Тарасова и Морозов высказали журналистам в субботу.

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В субботу Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе на третьем этапе Гран-при России. Пары представят произвольные программы в воскресенье.

"Не самый лучший прокат, - сказала Тарасова. - Прыжок спасала - была грубая ошибка".

"Дело не в оценке, а в прокате. Сегодня не очень хорошо. Какие-то вещи лучше получились, но впечатления были смазанные. Не так много времени было между этапами, мы дорабатывали, больше повторяли элементы на тренировках", - отметил Морозов.

Тарасовой 27 лет, Морозову - 30, в паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных соревнованиях (2022), двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). С весны 2021 года они тренируются в группе тренера Этери Тутберидзе. 

Теги:
Фигурное катание
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