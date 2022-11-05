Фигуристка Синицына заявила, что продолжила карьеру благодаря болельщикам

Летом после восстановления от травмы Синицына неделю пробовала себя в спортивных парах с Георгием Куницей, однако приняла решение вернуться в одиночное катание

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение продолжить карьеру благодаря поддержке болельщиков. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

5 ноября спортсменка показала третий результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани, набрав 70,54 балла. Летом Синицына рассказывала, что после восстановления от травмы неделю пробовала себя в спортивных парах с Георгием Куницей, однако приняла решение вернуться в одиночное катание.

"Со здоровьем все хорошо, спортсмен всегда найдет в себе недостатки, есть еще над чем работать - над быстротой катания, стараться, чтобы было больше интересных сложных выездов с каждого вращения и, конечно, над усложнением прыжков. Тренеры сказали: "Молодец, боролась до конца", - сказала Синицына.

"Было много мыслей - продолжать или нет, мне столько раз писали мои болельщики, это так поддерживало, появлялся настрой выходить на лед. Что касается перехода в парное [катание], поняла, что эти выбросы и подкрутки - не мое. Мне написал Гоша Куница, с которым я каталась, мы с тренерами решили попробовать, все равно торопиться некуда, старты только в России. Но я откатала неделю, поняла, что лучше одиночного [катания] нет, я всю жизнь каталась одна, возникали недомолвки, конечно, был небольшой страх - на такую высоту улетаешь, лучше уж четверной прыжок, чем выброс", - добавила фигуристка.

Синицына отметила, что тренирует четверной прыжок, но он не всегда получается, а также рассказала об отношении к хоккею. "В женский хоккей никогда бы не перешла, слишком агрессивно, люблю больше нежность, красоту. Четверной прыжок тренирую - бывает, получается, бывает, не очень на тренировках идет", - резюмировала спортсменка.