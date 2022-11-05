"Зенит" проиграл "Ахмату" и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

До этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 1:2 проиграл грозненскому "Ахмату" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8). У "Зенита" отличился Андрей Мостовой (65), которому 5 ноября исполнилось 25 лет.

"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ впервые с 21 мая, когда уступили "Нижнему Новгороду" (сейчас - "Пари Нижний Новгород") со счетом 0:1. "Зенит" проиграл на своем поле впервые с 17 февраля, тогда команда уступила испанскому "Бетису" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Последнее домашнее поражение "Зенита" в РПЛ до матча с "Ахматом" датировано 3 октября 2021 года - от "Сочи" (1:2).

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. "Ахмат" поднялся на 5-е место, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Торпедо" 12 ноября, "Ахмат" днем ранее проведет гостевую встречу против "Пари Нижний Новгород".