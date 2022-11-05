"Зенит" проиграл "Ахмату" и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 1:2 проиграл грозненскому "Ахмату" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Газпром-Арене".
В составе победителей голы забили Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8). У "Зенита" отличился Андрей Мостовой (65), которому 5 ноября исполнилось 25 лет.
"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ впервые с 21 мая, когда уступили "Нижнему Новгороду" (сейчас - "Пари Нижний Новгород") со счетом 0:1. "Зенит" проиграл на своем поле впервые с 17 февраля, тогда команда уступила испанскому "Бетису" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Последнее домашнее поражение "Зенита" в РПЛ до матча с "Ахматом" датировано 3 октября 2021 года - от "Сочи" (1:2).
"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. "Ахмат" поднялся на 5-е место, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Торпедо" 12 ноября, "Ахмат" днем ранее проведет гостевую встречу против "Пари Нижний Новгород".
1
"Зенит"
16
12
3
1
39
45
7
38
2
"Спартак"
16
10
3
3
33
38
17
21
3
ЦСКА
15
8
5
2
29
29
15
14
4
"Ростов"
15
8
5
2
29
27
21
6
5
"Ахмат"
16
8
2
6
26
25
24
1
6
"Динамо"
15
7
5
3
26
30
18
12
7
"Краснодар"
16
7
4
5
25
30
24
6
8
"Оренбург"
16
7
1
8
22
28
36
-8
9
"Сочи"
16
6
4
6
22
25
32
-7
10
"Урал"
15
5
2
8
17
17
26
-9
11
"Крылья Советов"
15
4
5
6
17
17
22
-5
12
"Пари НН"
15
3
4
8
13
18
27
-9
13
"Факел"
16
1
10
5
13
21
31
-10
14
"Локомотив"
15
3
3
9
12
17
30
-13
15
"Химки"
16
3
3
10
12
16
34
-18
16
"Торпедо"
15
1
3
11
6
7
26
-19