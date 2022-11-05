5 ноября, 15:29
Футбол в России

"Зенит" проиграл "Ахмату" и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

"Зенит" проиграл "Ахмату" и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

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© Александр Демьянчук/ ТАСС
Нападающий "Ахмата" Владимир Ильин и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Полузащитник "Зенита" Мальком
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Футболисты "Ахмата"
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Футболисты "Ахмата"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

До этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 1:2 проиграл грозненскому "Ахмату" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8). У "Зенита" отличился Андрей Мостовой (65), которому 5 ноября исполнилось 25 лет.

"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ впервые с 21 мая, когда уступили "Нижнему Новгороду" (сейчас - "Пари Нижний Новгород") со счетом 0:1. "Зенит" проиграл на своем поле впервые с 17 февраля, тогда команда уступила испанскому "Бетису" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Последнее домашнее поражение "Зенита" в РПЛ до матча с "Ахматом" датировано 3 октября 2021 года - от "Сочи" (1:2).

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. "Ахмат" поднялся на 5-е место, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Торпедо" 12 ноября, "Ахмат" днем ранее проведет гостевую встречу против "Пари Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

16

12

3

1

39

45

7

38

2

"Спартак"

16

10

3

3

33

38

17

21

3

ЦСКА

15

8

5

2

29

29

15

14

4

"Ростов"

15

8

5

2

29

27

21

6

5

"Ахмат"

16

8

2

6

26

25

24

1

6

"Динамо"

15

7

5

3

26

30

18

12

7

"Краснодар"

16

7

4

5

25

30

24

6

8

"Оренбург"

16

7

1

8

22

28

36

-8

9

"Сочи"

16

6

4

6

22

25

32

-7

10

"Урал"

15

5

2

8

17

17

26

-9

11

"Крылья Советов"

15

4

5

6

17

17

22

-5

12

"Пари НН"

15

3

4

8

13

18

27

-9

13

"Факел"

16

1

10

5

13

21

31

-10

14

"Локомотив"

15

3

3

9

12

17

30

-13

15

"Химки"

16

3

3

10

12

16

34

-18

16

"Торпедо"

15

1

3

11

6

7

26

-19

  

Теги:
Российский футбол
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