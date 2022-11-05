Фигурист Алиев заявил, что находится в предболезненном состоянии

Спортсмен стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал, что находится в предболезненном состоянии, на тренировке перед выступлением на этапе Гран-при России в Казани спортсмен чувствовал тяжесть. Об этом Алиев рассказал журналистам в субботу.

В субботу Алиев стал вторым по итогам короткой программы на этапе Гран-при России, набрав 87,96 балла. Фигурист упал с тройного акселя и с трудом выехал с четверного тулупа в каскаде.

"По поводу короткой программы скажу: все видели, что не все получилось. Ожидание от старта сбило. Могу сказать, что на тренировке чувствовал тяжесть, какое-то предболезненное состояние. Сегодня получилось так, расстроен в целом", - сказал Алиев.

"Нет, я не перегорел, прилетели в четыре утра, возможно, сбил меня режим. Сегодня плохо спал, это ни в коем случае не относится к прокату, возможно, это повлияло на состояние. Когда физическое состояние гасится, приходится больше контролировать. Конкуренция [с Артуром Даниеляном], конечно, помогает, но я сейчас иначе тренируюсь, больше на себе сосредоточен, а так, спарринги - всегда классно", - добавил фигурист.

Победителем короткой программы стал Андрей Мозалев. Произвольные программы спортсмены покажут в воскресенье.