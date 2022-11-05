IBA признала бывшего президента организации Чинг Куо Ву виновным в финансовых нарушениях

По словам Умара Кремлева, независимое расследование показало, что Чинг Куо Ву и его режим стали причиной конфликта между IBA и МОК

ТАСС, 5 ноября. Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) признал персоной нон грата бывшего президента организации Чинг Куо Ву из Тайваня в связи с финансовыми и организационными нарушениями. Об этом в субботу в своем телеграм-канале сообщил президент IBA Умар Кремлев.

"Основной темой сегодняшнего заседания совета директоров было то, что с сегодняшнего дня IBA объявляет Чинг Куо Ву персоной нон грата по итогам результатов расследования группы McLaren ("Макларен"). По данным независимой следственной группы McLaren (MIIT), финансовые и организационные нарушения имели место в прошлом в IBA. За них на данный момент несет ответственность экс-президент ассоциации Чинг Куо Ву. Независимое расследование показало, что Чинг Куо Ву и его режим стали причиной конфликта между IBA и Международным олимпийским комитетом", - написал Кремлев.

Чинг Куо Ву занимал пост президента Международной ассоциации бокса с 2006 по 2017 год.

В 2019 году МОК отстранил IBA (ранее - AIBA), которая столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. Международная федерация должна была провести реформы в соответствии с требованиями МОК, однако они пока были реализованы частично. В связи с отстранением IBA задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК, бокс пока отсутствует в олимпийской программе 2028 года в Лос-Анджелесе.