Семшов назвал заслуженной победу "Ахмата" в матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Игроки грозненского "Ахмата" выполнили задачу тренера и заслуженно победили петербургский "Зенит" в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов.

Матч "Зенит" - "Ахмат" прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

"Я думаю, что здесь заслуга "Ахмата" велика, потому что сопернику не дал свободных зон, лишил "Зенит" этого, хорошо прессинговал, - сказал Семшов. - Наверное, сказались быстро забитые мячи, которые заставили игроков "Зенита" нервничать. Во втором тайме, безусловно, было понятно, что "Ахмат" будет играть строго в обороне, уповая на контратаки. Команда выполнила задачу тренера, думаю, что заслуженно победили за счет того, что в начале первого тайма не боялись играть в футбол, прессинговали, за каждый мяч грызлись, это очень важно".

"Нельзя говорить, что был недонастрой, футбол этого не терпит, тем более "Зенит" играет для болельщиков на своем поле, - продолжил собеседник агентства. - Бывают такие матчи, когда у команды ничего не получается, потому что соперник играет на лучших качествах, соперник лишает "Зенит" возможности делать то, что многие позволяют, особенно когда обороняются всей командой. Здесь было хорошее перемещение со стороны "Ахмата", хорошо друг друга подстраховывали, была плотность в середине поля, так что "Зениту" тяжело было что-то сделать индивидуально".

Семшов отметил, что во втором тайме у "Зенита" были моменты для того, чтобы сравнять счет в матче. "Во втором [тайме] были моменты, чтобы сравнять счет, но везет тому, кто больше хочет, с другой стороны, если берем турнирную таблицу, то поражение "Зенита" несильно повлияло. Первый матч, когда "Зенит" проиграл, но когда-то это должно было случиться, не бывает, что команда проходит без потерь. С "Ахматом" всегда тяжело играть, квалифицированная команда, где собраны неплохие футболисты, которые дают бой, вот сейчас "Ахмат" для "Зенита" неудобный соперник", - заключил он.

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" 12 ноября на выезде сыграет с московским "Торпедо", "Ахмат" днем ранее проведет гостевую встречу против "Пари Нижний Новгород".