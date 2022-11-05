ЦСКА проиграл "Пари Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-Арене".
В составе победителей гол забил Виктор Александров (67-я минута). В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА впервые в сезоне проиграл на своем поле, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью.
В перерыве матча болельщики поприветствовали женскую команду ЦСКА, которая 4 ноября во второй раз в истории стала победителем Кубка России. В финале красно-синие обыграли петербургский "Зенит" со счетом 2:1.
В другом матче игрового дня воронежский "Факел" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 3:3.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. "Пари Нижний Новгород" занимает 12-е место с 16 очками. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с московским "Динамо" 13 ноября, "Пари Нижний Новгород" 11 ноября примет грозненский "Ахмат".
1
"Зенит"
16
12
3
1
39
45
7
38
2
"Спартак"
16
10
3
3
33
38
17
21
3
ЦСКА
16
8
5
3
29
29
16
13
4
"Ростов"
15
8
5
2
29
27
21
6
5
"Ахмат"
16
8
2
6
26
25
24
1
6
"Динамо"
15
7
5
3
26
30
18
12
7
"Краснодар"
16
7
4
5
25
30
24
6
8
"Оренбург"
16
7
1
8
22
28
36
-8
9
"Сочи"
16
6
4
6
22
25
32
-7
10
"Урал"
15
5
2
8
17
17
26
-9
11
"Крылья Советов"
15
4
5
6
17
17
22
-5
12
"Пари НН"
16
4
4
8
16
19
27
-8
13
"Факел"
16
1
10
5
13
21
31
-10
14
"Локомотив"
15
3
3
9
12
17
30
-13
15
"Химки"
16
3
3
10
12
16
34
-18
16
"Торпедо"
15
1
3
11
6
7
26
-19