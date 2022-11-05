ЦСКА проиграл "Пари Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Армейцы впервые в сезоне проиграли на своем поле

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей гол забил Виктор Александров (67-я минута). В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА впервые в сезоне проиграл на своем поле, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью.

В перерыве матча болельщики поприветствовали женскую команду ЦСКА, которая 4 ноября во второй раз в истории стала победителем Кубка России. В финале красно-синие обыграли петербургский "Зенит" со счетом 2:1.

В другом матче игрового дня воронежский "Факел" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 3:3.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. "Пари Нижний Новгород" занимает 12-е место с 16 очками. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с московским "Динамо" 13 ноября, "Пари Нижний Новгород" 11 ноября примет грозненский "Ахмат".