5 ноября, 18:01

ЦСКА проиграл "Пари Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА проиграл "Пари Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
© Эрик Романенко/ ТАСС

Армейцы впервые в сезоне проиграли на своем поле

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей гол забил Виктор Александров (67-я минута). В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА впервые в сезоне проиграл на своем поле, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью.

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В перерыве матча болельщики поприветствовали женскую команду ЦСКА, которая 4 ноября во второй раз в истории стала победителем Кубка России. В финале красно-синие обыграли петербургский "Зенит" со счетом 2:1.

В другом матче игрового дня воронежский "Факел" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 3:3.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. "Пари Нижний Новгород" занимает 12-е место с 16 очками. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с московским "Динамо" 13 ноября, "Пари Нижний Новгород" 11 ноября примет грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

16

12

3

1

39

45

7

38

2

"Спартак"

16

10

3

3

33

38

17

21

3

ЦСКА

16

8

5

3

29

29

16

13

4

"Ростов"

15

8

5

2

29

27

21

6

5

"Ахмат"

16

8

2

6

26

25

24

1

6

"Динамо"

15

7

5

3

26

30

18

12

7

"Краснодар"

16

7

4

5

25

30

24

6

8

"Оренбург"

16

7

1

8

22

28

36

-8

9

"Сочи"

16

6

4

6

22

25

32

-7

10

"Урал"

15

5

2

8

17

17

26

-9

11

"Крылья Советов"

15

4

5

6

17

17

22

-5

12

"Пари НН"

16

4

4

8

16

19

27

-8

13

"Факел"

16

1

10

5

13

21

31

-10

14

"Локомотив"

15

3

3

9

12

17

30

-13

15

"Химки"

16

3

3

10

12

16

34

-18

16

"Торпедо"

15

1

3

11

6

7

26

-19

  

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