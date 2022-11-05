Бетина Попова считает, что выступление в родной Казани не давило на Валиеву

Валиева выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при России

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Фактор родных стен не оказывал давления на фигуристку Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Казани. Такое мнение ТАСС в субботу высказала хореограф и тренер Бетина Попова.

5 ноября Валиева выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при России, набрав 83,30 балла. Фигуристка является уроженкой Казани.

"По этому этапу видно, что многие спортсмены лучше чувствуют свои программы и начинают прикатывать их. Это было видно и у Камилы сегодня, она была очень хороша. Если говорить о давлении, Камила в своей карьере уже многое ощутила, выступление в родных стенах для такого профессионала не должно являться каким-то давящим фактором, скорее, наоборот, это радость выступать перед такой публикой в этом дворце", - сказала Попова.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России (2021) и победительницей чемпионата Европы (2022). Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.