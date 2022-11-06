Матч "Ростов" - "Динамо" и еще две игры завершат программу 16-го тура РПЛ

Также в воскресенье "Урал" примет "Локомотив", "Торпедо" на своем поле сыграет с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье дома сыграет против московского "Динамо" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. Столько же очков у московского ЦСКА, который сыграл на одну игру больше, армейцы обходят ростовчан по дополнительным показателям. "Динамо" идет на шестой строчке с 26 очками.

"Ростов" и "Динамо" встречаются в четвертый раз в этом сезоне. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью (1:1), а в Фонбет - Кубке России "Ростов" у себя дома одержал победу (2:0), после чего "Динамо" взяло реванш в Москве (3:1). Всего в рамках РПЛ команды встречались 55 раз, ростовчане одержали 19 побед, динамовцы - 24, 12 встреч завершились вничью.

"Динамо" и "Ростов" подошли к матчу практически в оптимальных составах. У москвичей игру пропустит полузащитник Лука Гагнидзе, у "Ростова" все ведущие футболисты будут готовы выйти на поле.

"Локомотив" постарается оторваться от зоны вылета

Откроет программу игрового дня встреча в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Локомотивом". Железнодорожники проиграли семь из восьми последних матчей в РПЛ, а "Урал" одержал четыре победы в последних пяти встречах. "Локомотив" идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, занимая 14-е место в турнирной таблице и имея в активе 12 очков, а "Урал" идет на 10-й позиции, набрав 17 очков. Предыдущий их матч завершился победой "Урала" со счетом 4:2.

"Локомотиву" из-за травм не смогут помочь защитник Лукас Фассон и полузащитник Рифат Жемалетдинов. У "Урала" по той же причине не сыграет трехкратный чемпион России полузащитник Олег Шатов. Встреча начнется в 14:00 в мск.

Также в воскресенье в Москве сыграют столичное "Торпедо" и самарские "Крылья Советов". Хозяева занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков, "Крылья Советов" идут на 11-й строчке, набрав 17 очков. Последний матч между этими командами завершился вничью со счетом 1:1.

Из-за травм у "Торпедо" встречу пропустят вратарь Виталий Ботнарь и чемпион России защитник Илья Кутепов. Матч начнется в 16:30 мск.

В субботу "Сочи" дома сыграл вничью с московским "Спартаком" (1:1), грозненский "Ахмат" нанес лидеру чемпионата петербургскому "Зениту" первое поражение в сезоне (2:1), а ЦСКА дома уступил клубу "Пари Нижний Новгород" (0:1). В пятницу "Химки" обыграли "Оренбург" (2:0).