Кудерметова и Мертенс досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка и бельгийка, выигравшие первые две встречи на групповом этапе, уже не смогут опуститься ниже второго места в квартете

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс в ночь на воскресенье досрочно вышли в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (США, штат Техас).

В субботу украинка Людмила Киченок и представительница Латвии Елена Остапенко обыграли бразильянку Беатрис Хаддад Майю и Анну Данилину из Казахстана в третьем матче группового этапа турнира - 6:7 (7:9), 6:4, 10:8. Благодаря этому результату Кудерметова и Мертенс, выигравшие первые две встречи на групповом этапе, уже не смогут опуститься ниже второго места в квартете. Россиянка и бельгийка в ночь на воскресенье проведут последнюю игру группового этапа с Габриэлой Дамбровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь пар, набравших наибольшее число рейтинговых очков за сезон. Пары разделены на две группы по четыре пары. В полуфинал соревнований выходят спортсменки, занявшие первые два места в своем квартете.

По итогам группового этапа из другого квартета в полуфинал вышли представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также американка Дезире Кравчик и Деми Схюрс из Нидерландов.

Кудерметовой 25 лет, в парном рейтинге WTA она занимает пятую строчку. Россиянка является победительницей четырех турниров под эгидой организации в парном разряде. 26-летняя Мертенс занимает девятое место в рейтинге пар WTA, на ее счету 15 титулов.