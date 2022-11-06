Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив Хильберто Рамиреса

Россиянин одержал победу единогласным решением судей

ТАСС, 6 ноября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Абу-Даби в ночь на воскресенье, он выиграл у мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Биволу - 118:110, 117:111, 117:111.

Поединок прошел в тактическом ключе при доминировании российского боксера. У Рамиреса было преимущество в антропометрии - в росте на 5 см и в размахе рук на 10 см, но он им воспользоваться не сумел. Бивол оказался слишком быстрым и подвижным для мексиканского боксера, который в начале боя осторожничал и действовал от соперника, но затем вынужден был идти вперед. Бивол раз за разом опережал Рамиреса, его удары были точнее и чище, россиянин чаще комбинировал и попадал.

Временами Бивол наносил целые серии точных ударов, которые заставляли Рамиреса отходить назад и сбивать темп. В концовке россиянин сохранил больше сил и не заставил болельщиков усомниться в своей победе. В целом россиянин превзошел оппонента в боксерском интеллекте и мастерстве.

Восьмая победа решением судей подряд

Бивол в 10-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен из Санкт-Петербурга уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем - решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, американца Джо Смита - младшего, доминиканца Ленина Кастильо, британца Крэйга Ричардса, соотечественника Умара Саламова и абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг мексиканца Сауля Альвареса. В октябре 2019 года россиянину был присвоен статус суперчемпиона мира WBA. 31-летний Бивол по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 21 победа (11 нокаутом).

31-летний Рамирес не сумел стать чемпионом мира во второй весовой категории, в 2016-2018 годах он владел титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом). Рамирес провел шестой поединок в весовой категории до 79,38 кг.

На данный момент двое россиян владеют чемпионскими титулами по престижным версиям: помимо Бивола, обладателем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO в весовой категории до 79,38 кг является Артур Бетербиев.