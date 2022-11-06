Представитель Альвареса заявил, что боксер готов провести реванш против Бивола в 2023 году

Их первый поединок прошел 8 мая и завершился победой россиянина единогласным решением судей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес готов провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола в начале 2023 года. Об этом ТАСС в воскресенье заявил представитель боксера из Мексики.

В ночь на воскресенье Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Сауль готов провести реванш с Биволом в начале 2023 года", - сказал собеседник агентства.

8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA.