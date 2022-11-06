Де ла Хойя назвал заслуженной победу боксера Бивола над Рамиресом

В ночь на воскресенье Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол заслуженно победил мексиканца Хильберто Рамиреса в бою за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС заявил в воскресенье бывший чемпион мира в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя.

В ночь на воскресенье Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок прошел в Абу-Даби.

"Заслуженная победа Дмитрия Бивола. Хильберто не смог показать свой бой. Интересен ли реванш Альварес - Бивол? Думаю, в первую очередь финансово, ну и Сауль хочет попробовать вернуть должок", - сказал де ла Хойя.

В предыдущем поединке в мае этого года Бивол победил Альвареса решением судей.

31-летний Бивол по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 21 победа (11 нокаутом). Он владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года. 31-летний Рамирес потерпел первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом).