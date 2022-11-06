Касаткина проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу француженки

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Дарья Касаткина в ночь на воскресенье уступила представительнице Франции Каролин Гарсии в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии. В группе A с Касаткиной и Гарсией также выступают первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши и американка Кори Гауфф. В группе В выступали представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула, белоруска Арина Соболенко и гречанка Мария Саккари.

Гарсия одержала две победы в трех матчах, заняла второе место в группе A и вышла в полуфинал соревнований, где встретится с победительницей группы B Саккари. Во втором полуфинале сыграют Свёнтек и Соболенко.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Roland Garros.

Гарсии 29 лет, она является шестой ракеткой мира. На счету француженки 10 побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом Гарсии на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open 2022 года.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.