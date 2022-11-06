Промоутер назвал реванш с Альваресом приоритетом для Бивола

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол в следующем поединке может провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявил промоутер россиянина Андрей Рябинский.
Ранее Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Бивол, так сказать, "сводил Рамиреса в школу", преподал урок, - сказал Рябинский. - Не отдал бы ни одного раунда мексиканцу. Обычно люди любят, когда есть нокауты, но те, кто разбирается, любят именно такие бои. Теперь должен быть реванш против Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС), эту историю нужно продвигать".
"Но не будет ли он бегать от реванша, когда увидит уровень Бивола?" - добавил промоутер.
Бивол победил Альвареса весной нынешнего года единогласным решением судей.