Промоутер назвал реванш с Альваресом приоритетом для Бивола

Первый бой боксеров прошел весной. тогда победу одержал россиянин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол в следующем поединке может провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявил промоутер россиянина Андрей Рябинский.

Ранее Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Бивол, так сказать, "сводил Рамиреса в школу", преподал урок, - сказал Рябинский. - Не отдал бы ни одного раунда мексиканцу. Обычно люди любят, когда есть нокауты, но те, кто разбирается, любят именно такие бои. Теперь должен быть реванш против Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС), эту историю нужно продвигать".

"Но не будет ли он бегать от реванша, когда увидит уровень Бивола?" - добавил промоутер.

Бивол победил Альвареса весной нынешнего года единогласным решением судей.