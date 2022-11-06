Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов за одну команду

Российский хоккеист превзошел достижение Горди Хоу, забросив 787-ю шайбу в составе "Вашингтона"

ТАСС, 6 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб за одну команду, отличившись в матче против "Аризоны". Встреча проходит в воскресенье.

37-летний капитан "Вашингтона" забросил седьмую шайбу в сезоне, всего на его счету 787 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Россиянин превзошел рекорд НХЛ по голам за один клуб, ранее принадлежавший Хоу (786 шайб в составе "Детройта").

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в составе этой команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В составе сборной России форвард становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).