Бивол уверенно победил Рамиреса и готов к статусу абсолютного чемпиона мира по боксу

Поединок прошел в Абу-Даби и завершился победой россиянина единогласным решением судей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Поединок состоялся в ночь на воскресенье в Абу-Даби.

Российский боксер доминировал на протяжении всего поединка, в то время как Рамирес не мог найти ключи к защите своего оппонента. Бивол был быстрее и точнее своего визави, уверенно завершив поединок победой. Все трое судей отдали победу россиянину - 118:110, 117:111, 117:111. Бивол в десятый раз защитил чемпионский титул.

"Я могу боксировать лучше, - сказал он после боя. - Мне противостоял хороший оппонент, но его удары меня особенно не беспокоили. Я работал сериями, по три-четыре удара, старался держать в напряжении соперника".

"Рамирес был больше, чем я, но это не проблема. Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе", - добавил боксер.

Альварес или Бетербиев?

Наиболее вероятным соперником Бивола в следующем бою является мексиканец Сауль Альварес, которого россиянин уже побеждал минувшей весной. Представитель Альвареса заявил ТАСС, что мексиканский боксер готов провести реванш в начале 2023 года.

Промоутер Бивола Андрей Рябинский, в свою очередь, в разговоре с ТАСС допустил, что Альварес может "бегать от реванша".

"Бивол, так сказать, "сводил Рамиреса в школу", преподал урок, - сказал Рябинский. - Не отдал бы ни одного раунда мексиканцу. Обычно люди любят, когда есть нокауты, но те, кто разбирается, любят именно такие бои. Теперь должен быть реванш против Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС), эту историю нужно продвигать".

"Но не будет ли он бегать от реванша, когда увидит уровень Бивола?" - добавил промоутер.

Сам Бивол многократно отмечал, что готов провести бой против обладателя титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) Артура Бетербиева. При этом Бетербиеву предстоит бой против британца Энтони Ярда 28 января в Лондоне.

Заслуженная победа Бивола

Промоутер и бывший чемпион мира Оскар де ла Хойя назвал заслуженной победу Бивола над Альваресом.

"Заслуженная победа Дмитрия Бивола. Хильберто не смог показать свой бокс. Интересен ли реванш Альварес - Бивол? Думаю, в первую очередь финансово, ну и Сауль хочет попробовать вернуть должок", - сказал де ла Хойя.

31-летний Бивол по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 21 победа (11 нокаутом). Он владеет титулом чемпиона мира по версии WBA с 2017 года. Рамирес потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 44 победах (30 нокаутом).