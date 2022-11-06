Гол и три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

"Тампа" победила со счетом 5:3

ТАСС, 6 ноября. "Тампа" дома обыграла "Баффало" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье.

У победителей шайбы забросили Николас Пол (8-я минута), Брэйден Пойнт (26), Брендон Хэгел (48), Ник Пербикс (56), Никита Кучеров (60). У проигравших отличились Земкус Гиргенсонс (17), Кейси Миттелстадт (29), Джефф Скиннер (45).

На счету Кучерова также три результативные передачи. Российский форвард "Тампы" набрал очки в 10-м матче подряд и отметился голом в шестой игре кряду, по системе "гол+пас" он набрал 16 очков (5+11).

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов отметился второй в сезоне голевой передачей в выездном матче с "Эдмонтоном" (6:2) и набрал очки в третьей игре подряд. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил в домашнем матче с "Бостоном" 13 бросков из 14, канадская команда победила в серии буллитов.