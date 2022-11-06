"Ванкувер" уступил "Нэшвиллу" в матче НХЛ. Михеев и Кузьменко отметились голами

Андрей Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне, на счету Ильи Михеева три гола

ТАСС, 6 ноября. "Ванкувер" дома в серии буллитов проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Ванкувера" заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (2-я минута), Джей Ти Миллер (4), Андрей Кузьменко (18). У "Нэшвилла" отличились Джордан Гросс (24, 42) и Нино Нидеррайтер (43), российский нападающий Яков Тренин очков не набрал.

Кузьменко забросил седьмую шайбу в 12 матчах регулярного чемпионата, также на счету форварда четыре результативные передачи. Михеев в девяти играх сезона набрал семь очков (три гола + четыре передачи).

В других матчах игрового дня "Калгари" на своей площадке в овертайме уступил "Нью-Джерси" (3:4), российский защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей. "Анахайм" на выезде обыграл "Сан-Хосе" (5:4, по буллитам), российский защитник гостей Дмитрий Куликов сделал голевой пас. "Лос-Анджелес" дома победил "Флориду" (5:4), российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 39.

"Ванкувер" занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 9 очков в 12 матчах. "Нэшвилл" идет шестым в Центральном дивизионе с 11 очками по итогам 12 встреч. В следующем матче "Ванкувер" 9 ноября встретится на выезде с "Оттавой", "Нэшвилл" в тот же день сыграет в гостях против "Сиэтла".