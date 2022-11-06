6 ноября, 07:29
Допинг в спорте

РУСАДА с начала года зафиксировало 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности

РУСАДА с начала года зафиксировало 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности
© Владимир Гердо/ ТАСС

В настоящее время дисквалификации за подобные нарушения отбывают девять россиян

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года зафиксировали 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе РУСАДА.

"С начала года было зафиксировано 311 нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящее время девять россиян отбывают дисквалификации за подобные нарушения. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
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