Трефилов считает, что футболист Дзюба достоин уважения

Артем Дзюба сейчас является свободным агентом, в ноябре он разорвал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский футболист Артем Дзюба, несмотря на противоречивость характера, заслуживает уважения за спортивные результаты. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов, который в 2016 году привел женскую сборную к победе на Олимпиаде.

Дзюба сейчас является свободным агентом, в ноябре он разорвал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", где потерял место в стартовом составе спустя два месяца после подписания соглашения.

"Я уже говорил, что если он немного уберет свои перекосы, то будет великим футболистом, - отметил Трефилов. - Но, к сожалению, он постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок. Мы вместе за столом не сидели, но, возможно, и человек хороший".

"Я уважаю спортсменов, которые кровью и потом достигли своего результата. Тут я снимаю перед ним шляпу. Пот, что у женщин, что у мужчин, пахнет одинаково", - добавил он.

Дзюбе 34 года, он является воспитанником московского "Спартака", из которого в 2015 году перешел в "Зенит". В мае 2022 года он объявил об уходе из петербургского клуба, в составе которого четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. Является лучшим бомбардиром чемпионата России (148 голов).