В декабре Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола. Такое мнение ТАСС в четверг высказала многократная чемпионка мира и Европы, олимпийский призер Дина Аверина.

Аверина интересуется футболом, является болельщицей московского ЦСКА.

"Я, к сожалению, не смогла в прямом эфире посмотреть финал чемпионата мира, - сказала Аверина. - Но мне все советовали пересмотреть игру, что я и сделала, и это на самом деле было интересно".

"Я изначально болела за сборную Аргентины и Месси, если выбирать между ним и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания", - добавила она.

Месси 35 лет, на чемпионате мира в Катаре он в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Вместе с национальной командой нападающий также выигрывал Кубок Америки (2021), в 2014 года он завоевал серебряные награды мирового первенства. За сборную Аргентины Месси забил 98 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

На клубном уровне нападающий с лета 2021 года выступает за французский ПСЖ. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за "Барселону", вместе с ней аргентинец десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.